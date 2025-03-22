السبت 22 مارس 2025
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الإسكان تطرح وحدات تجارية وخدمية بالمزاد العلني في أكتوبر

مزاد علني
مزاد علني

تواصل وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح حزمة من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة  ٦ أكتوبر 11 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٦م٢: ٦٣م٢)، و4 بدرومات بمساحة 280م2  للبدروم الواحد بمختلف أحياء المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 30 /4 /2025.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على قطع أراضٍ بمساحات مختلفة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار استيداء حق الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية.

ونصت القرارات على أن تزال حالات التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة، وعددها 78 حالة، والمتمثلة في وضع اليد على مساحات تبدأ من حوالي قيراط وتصل إلى 48 فدانا تقريبًا للحالة، والتي تم رفض طلبات التقنين المقدمة لها.

وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة برج العرب الجديدة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقًا من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم أعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

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