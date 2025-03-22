صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة الثلاثاء المقبل

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه سيتم صرف دفعة المعاشات المستحقة للأعضاء والورثة وتوافرها فى ماكينات الصرف الآلي، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 25-3-2025.

صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة

ووجه خلف الزناتي، جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والورثة والإجابة على استفساراتهم.

جدير بالذكر أن عد الأعضاء المستحقين لدفعة المعاش طبقا لآخر تحديث، يبلغ 375 ألفا و395 عضوا، بينما يبلغ عدد الورثة المستحقين للمعاش 120 ألفا و574 مستحقا، ليصبح إجمالى ما يتم صرفه 155 مليون و354 ألف جنيه لدفعة المعاش المستحقة.

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