الفاريز يكشف لأول مرة حقيقة لمس الكرة مرتين أمام ريال مدريد

كسر جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، صمته بشأن ركلة الترجيح المثيرة للجدل في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

كان ألفاريز سدد الكرة في الشباك، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي لمسه الكرة مرتين بقدميه.

حقيقة لمس الفاريز الكرة مرتين



وقال ألفاريز، في تصريحات لشبكة "ESPN": "شاهدت اللقطة ألف مرة. هناك مقاطع فيديو من كل زاوية. الحقيقة أنني لا أشعر بذلك (لمس الكرة مرتين)، لأنه إن كان هناك لمستان، فهو أمر طفيف جدا ويصعب إدراكه".



وأضاف المهاجم الأرجنتيني: "أعتقد أن القانون يجب أن يكون أكثر وضوحا؛ لأنني لم أحاول الحصول على أي ميزة. وعندما يتقدم الحارس على الخط عند التصدي، يتم إعادة التنفيذ، بينما في هذه الحالة لم يكن الهدف من اللمسة تحقيق أي استفادة. إنه أمر مؤسف ما حدث".

يذكر أن إلغاء هذه الركلة كان أحد أسباب خروج أتلتيكو مدريد من دور ال16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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