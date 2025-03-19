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رياضة

أتلتيكو مدريد مندهش من أنباء استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

يشعر نادي أتلتيكو مدريد بالاندهاش، لإعلان رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن ملعب (متروبوليتانو) سيستضيف نهائي دوري الأبطال 2027، نظرا لأنها عملية عامة لا تزال جارية حاليا ولم تصوت عليها بعد اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

 

الملاعب المتنافسة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

ويتنافس ملعب الروخيبلانكوس وسعته 70 ألف متفرج، الذي سبق وشهد نهائي التشامبيونزليج في 2019 حين فاز ليفربول 2-0 على توتنهام، مع ملعب باكو الأولمبي، في آذربيجان، وسعته 68 ألف و700 متفرجا، على الفوز بشرف تنظيم نهائي أهم بطولة أوروبية على مستوى الأندية في 2027.

وكان اليويفا قد اختار هذين الملعبين في 23 أكتوبر الماضي للتصفية بينهما.

وسيتم التصويت النهائي، ضمن عملية عامة يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مايو المقبل خلال اجتماع للجنة التنفيذية للويفا ينتظر أن يعقد في بيلباو قبل نهائي الدوري الأوروبي في المدينة الباسكية يوم 21 مايو 2025.

كان رافائيل لوزان قد أعلن اليوم الأربعاء أن إسبانيا ستستضيف هذا العام نهائي الدوري الأوروبي على ملعب (نويبو سان ماميس) بمدينة بيلباو، وأنه أصبح مضمونا استضافة نهائي التشامبيونزليج 2027 بملعب متروبوليتانو.

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