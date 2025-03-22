الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

تصدر هاشتاج "الوشق المصري"، القط المصري البري، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تقارير عن هجوم القط المصري البري "الوشق المصري" المفترس عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

هجوم الوشق المصري على جنود الاحتلال

وأثار هجوم الوشق المصري على جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر، بحسب التقارير، حالة من الاندهاش بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاج بعنوان "جنود ربك"، مشيرين إلى أن الوشق المصري أحد جنود الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووسط تساؤلات عن كيفية وصول القط المصري البري إلى الموقع العسكري الإسرائيلي وأسباب ذلك الهجوم؟.

الوشق المصري يهاجم جنود الاحتلال، فيتو



الغريب أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن حيوان "الوشق المصري" المفترس، هاجم عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

وأدعت هيئة الطبيعة والمتنزهات التابعة للاحتلال الإسرائيلي أنها قامت باصطياد "الوشق المصري" المفترس، بعد أن تسلل عبر الحدود، وهاجم عددًا من جنود الاحتلال في منطقة جبل حريف، مما تسبب في إصابات متفاوتة.

وأثار هجوم القط البري المصري، الغير متوقع، على جنود الاحتلال الإسرائيلي، تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الدكتور عمار على حسن "حيوان الوشق المصري المفترس يتسلل من سيناء ويهاجم جنودًا إسرائيليين في قطاع غزة ويصيب عددًا منهم بجروح متفاوتة."

الوشق المصري أحد جنود الله

وعلق البلوجر أحمد يحيي قائلًا: "إنه أحد جنود ربك.. حتي الحيوانات ترفض وجودهم".

ورد أحد النشطاء قائلًا: "الله أكبر" وما يعلم جنود ربك إلا هو" هاجم حيوان الوشق المصري المفترس عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وسط تساؤلات حول كيفية وصول الحيوان إلى الموقع العسكري وأسباب الهجوم"

حيوان الوشق المصري كما لم تره من قبلpic.twitter.com/2KqFmLKMno — عالم الطبيعة 📜 (@P__360) March 22, 2025



أما البلوجر نضال بن مصباح فقال: "يوم ما.. كانت جيوش التتارِ تهزمُ بالفيضانِ والزلازل.. واليوم.. تأتي العقوباتُ على شكل وشق! ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ جنود ربك"

وقال البلوجر هيثم بن حماد: "الوشق المصري الذي وصف بإنه القط الأشرس في العالم لدرجة إن فيه خبراء قالوا إنه ميقلش خطورة عن النمور والفهود، الوشق إتسلل أمس من الحدود المصرية وهجم على عدد من جنود الاحتلال وأصاب عدد كبير منهم وأدخلهم في حالة رعب.. ما يعلم جنود ربك إلا هو"

الوشق المصري، فيتو



أما البلوجر أبو هاشم الهاشمي فوجه رسالة للوشق المصري قائلًا: "إلى الوشق المصري في مصر وشمال سيناء هل تسمعني حول.. عليك التحرك بإتجاه تل أبيب وحيفا ويافا وعكا والجولان وإيلات وطبريا وبيت نتنياهو الفاشل وبن غفيير وسموتريتش العنصري.. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ"

وعلقت البلوجر نور الصيرفي فقالت: "جنود ربك.. معلومة عن الوشق المصري وعلاقته بحضارة مصر القديمة، ومايحدث الآن".. يعرف بـ"القط النابح" بسبب ضوضاء يصدرها لدرء الخطر.. ينقض على فريسة٣ أضعاف حجمه ويقفز إلى ٦اقدام في الهواء للإمساك بالطيور.. الوشق هام للغاية في الحضارة المصرية حيث تشير منحوتات الوشق إلى قيامه بحراسة مقابرالفراعنة"

الوشق المصري يهاجم جنود الاحتلال على الحدود

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد هاجم الوشق المصري (القط البري) عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جبل حريف على الحدود المصرية، وأشارت التقارير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن السيطرة على الحيوان بعد أن قام بـ"عضّ" عدة جنود، وتم نقله إلى مستشفى الحياة البرية لفحصه.

القط البري المصري في الحضارة المصرية، فيتو

واستُدعي مفتش من هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إلى القاعدة الجنوبية بعد ورود تقارير عن عقر عدد من الجنود، حيث وجد الوشق مختبئًا خلف زاوية الأريكة ويمضغ العشب الاصطناعي، فقام بالسيطرة عليه برفقة طبيب بيطري.

ويُعتبر الوشق المصري من الحيوانات النادرة والغامضة في المنطقة، ويُعتقد أن سلوكه غير المعتاد قد يكون ناتجًا عن اعتياده على البشر بسبب قربه من قاعدة عسكرية، أو نتيجة هروبه من حيازة غير قانونية.

هذه الحادثة تُعد غير عادية، حيث أن الوشق المصري عادةً ما يكون خجولًا ونادرًا ما يهاجم البشر إلا إذا شعر بالتهديد. ويُعتقد أن وجوده في المنطقة قد يكون مرتبطًا بمطاردة مهربي مخدرات أو بحثه عن الطعام.

يذكر أن الوشق المصري، القط البري الإفريقي، وهو أحد أنواع القطط المتوسطة الحجم، التي تعيش في البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية بمصر وشمال إفريقيا، ويُعرف في مصر عادةً باسم "القط الصحراوي" أو "القط البري"، وهو يشبه القطط المنزلية لكنه أكثر رشاقة وعدوانية، وله قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف القاسية.

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