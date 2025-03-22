وصول 1680 رأس عجول حية، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1087 شاحنة و120 سيارة.



وصول 1680 رأس عجول حية بوزن 505 طن لميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 608 شاحنات و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 479 شاحنة و5 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ELENA على متنها 1680 رأس عجول حية بوزن 505 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق، واستقبلت ايضا السفينة سينا وغادرت السفينتين دليلة و ALCUDIA EXPRESS .

كما تم تداول 4300 طن بضائع، 450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2125 راكبا.

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