بسبب هاريس، ترامب يقاضي شبكة أمريكية ويطالب بتعويض 10 مليارات دولار

أعلنت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنها ستمتثل لمطالب لجنة الاتصالات الفيدرالية بتسليمها نص مقابلة "60 دقيقة" مع نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس.

ويأتي التطور الجديد، في إطار دعوى قضائية تطالب ب تعويض بقيمة 10 مليارات دولار رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر أكتوبر الماضي، ضد القناة الأمريكية؛ بسبب "تلاعبها" في مقابلة مع هاريس، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية، بقيادة بريندان كار، المُعين من قبل ترامب، قد أرسلت خطاب استفسار إلى شركة الأخبار يوم الأربعاء، تطلب "النص الكامل غير المحرر ومقاطع الكاميرا".

وقال متحدث باسم القناة في بيان: "نعمل على الامتثال لهذا الاستفسار كما هو ملزم قانونًا".

وذكرت الشبكة أن هناك مناقشات تسوية بين الرئيس ترامب والشركة الأم للقناة "باراماونت"، بشأن دعوى ترامب ضد القناة لكيفية تعاملها مع مقابلة هاريس، التي أجراها بيل وايتاكر.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 أشخاص مطلعين على المناقشات، قولهم إنه "لا يوجد ضمان" للتوصل إلى اتفاق، لكنها أشارت إلى أن "شاري ريدستون، المساهمة المسيطرة في باراماونت، تدعم بقوة الجهود المبذولة للتسوية".

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