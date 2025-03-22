السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منتهي الصلاحية الحلقة 8، خلاف بين صالح ووالده بسبب أموال المراهنات

مسلسل منتهي الصلاحية،
مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 8، تضمنت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، العديد من التطورات، حيث ينجح "صالح" محمد فراج في الوصول إلى المراهنين الذين منحوا أموالهم للكابتن سمير، ويعقد اتفاقًا معهم ويرد إليهم أموالهم، في مقابل أن يساعدوه على أن يمضي سمير على إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة له، وهو ما جرى بالفعل. 

 

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 8 

وضمن أحداث الحلقة، يخير صالح "الكابتن سمير" على أن يعمل بأمره وتحت اشرافه أو يترك المراهنة على المباريات نهائيًّا، حيث يرفض سمير العمل معه ويترك المراهنة على المباريات. 

وضمن الأحداث، تقوم "منى" ياسمين رئيس بأخذ سلفه 20 ألف جنيه من "خالد سرحان" والذي تعمل عنده في معرض السيارات، وذلك من أجل أن تمنحها لخطيبتها السابق "إبراهيم" ليتوقف عن ابتزازها بصورها في هاتفه، غير أن "إبراهيم" يرفض المبلغ ويطلب منها 100 ألف جنيه بدون أي ضمانات ليتوقف عن ابتزازها بالصور ولا ينشرها، لتنفعل عليه "منى" وتتركه. 

وخلال الحلقة، تخبر "رانيا" هبة مجدي ابنتها "فرح" جيسيكا حسام الدين بأن "ماهر" صديق والدها "صالح" محمد فراج، يرغب في الزواج بها لتخبرها ابنتها أن ذلك إذا حدث، ستذهب للعيش مع والدها "صالح" لعدم تقبلها فكرة أن يحل ماهر مكان والدها. 

وفي نهاية الحلقة، يرى سامي مغاوري والد "صالح" محمد فراج، ابنه وهو يضع أموالًا كثيرة في غرفته، ليسأله عن مصدر هذه الأموال، ليتعثر صالح في الرد عليه ويحدث خلاف بينهم يترك على أثره صالح منزل والده ويبحث عن شقة للإيجار ليسكنها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 8 مسلسل منتهي الصلاحية محمد فراج ياسمين رئيس منتهي الصلاحية

الأكثر قراءة

رقم خيالي، توقعات ساويرس لأسعار الذهب الفترة المقبلة وما هي نصيحته للشباب

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025، رياح وبرودة وأمطار على هذه المناطق

هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

لولا ستر الله لماتت الفتيات، ضبط المتهم في واقعة تساقط أحجار جيرية من سيارة بالوايلي

فرمان مرتقب من حسام حسن بشأن محمد صلاح ومرموش

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مميزة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ يوسف حلاوة من سورة البقرة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية