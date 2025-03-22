منتهي الصلاحية الحلقة 8، خلاف بين صالح ووالده بسبب أموال المراهنات

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 8، تضمنت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، العديد من التطورات، حيث ينجح "صالح" محمد فراج في الوصول إلى المراهنين الذين منحوا أموالهم للكابتن سمير، ويعقد اتفاقًا معهم ويرد إليهم أموالهم، في مقابل أن يساعدوه على أن يمضي سمير على إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة له، وهو ما جرى بالفعل.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 8

وضمن أحداث الحلقة، يخير صالح "الكابتن سمير" على أن يعمل بأمره وتحت اشرافه أو يترك المراهنة على المباريات نهائيًّا، حيث يرفض سمير العمل معه ويترك المراهنة على المباريات.

وضمن الأحداث، تقوم "منى" ياسمين رئيس بأخذ سلفه 20 ألف جنيه من "خالد سرحان" والذي تعمل عنده في معرض السيارات، وذلك من أجل أن تمنحها لخطيبتها السابق "إبراهيم" ليتوقف عن ابتزازها بصورها في هاتفه، غير أن "إبراهيم" يرفض المبلغ ويطلب منها 100 ألف جنيه بدون أي ضمانات ليتوقف عن ابتزازها بالصور ولا ينشرها، لتنفعل عليه "منى" وتتركه.

وخلال الحلقة، تخبر "رانيا" هبة مجدي ابنتها "فرح" جيسيكا حسام الدين بأن "ماهر" صديق والدها "صالح" محمد فراج، يرغب في الزواج بها لتخبرها ابنتها أن ذلك إذا حدث، ستذهب للعيش مع والدها "صالح" لعدم تقبلها فكرة أن يحل ماهر مكان والدها.

وفي نهاية الحلقة، يرى سامي مغاوري والد "صالح" محمد فراج، ابنه وهو يضع أموالًا كثيرة في غرفته، ليسأله عن مصدر هذه الأموال، ليتعثر صالح في الرد عليه ويحدث خلاف بينهم يترك على أثره صالح منزل والده ويبحث عن شقة للإيجار ليسكنها.

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