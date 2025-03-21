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ثقافة وفنون

منتهي الصلاحية الحلقة 7، ريمونتادا صالح ضد الكابتن سمير تورطه في إيصالات أمانة

مسلسل منتهي الصلاحية،
مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 7، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، تطورات مثيرة، حيث ينجح "صالح" محمد فراج في عمل "ريمونتادا" على الكابتن سمير تورطه مع المراهنين معه.

 

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 7 

وينجح "صالح" في الاتفاق مع حارس مرمى ومهاجم الفريق الذي كان يعول عليه الكابتن سمير ليهزم الفريق الآخر، لتقام المباراة وينهزم الفريق الذي راهن عليه الكابتن سمير ويصبح متورطا مع من منحوه أموالا لتفويت المباراة لصالحهم. 

 

ويجبر "سمير" على إمضاء إيصالات أمانة حتى يضمن من منحوهم أموالهم حقهم، وينتصر "صالح" على سمير ويرد له ما فعله به في لعبة "المراهنة الإلكترونية". 

 

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين... ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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