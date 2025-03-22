السبت 22 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، حقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة الجولة السادسة أمام نظيره منتخب سيراليون.

 

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

هدفا مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

 

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبًا، استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية
محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه
عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

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