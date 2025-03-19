الأربعاء 19 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مدحت صالح وعمرو سليم يختتمان سهرات رمضان بالأوبرا

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات برنامجها الرمضانى بسهرة مع النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ٢١ مارس على المسرح الكبير.

برنامج حفل مدحت صالح وعمرو سليم فى الأوبرا

يتضمن برنامج حفل الفنان مدحت صالح وعازف البيانو عمرو سليم،  نخبة من أعمال الأول الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث التى اشتهر بأدائها منها زى ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا إيديكوا، حبيبى يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، أنت الحب، المليونيرات، شوف يا قلبي، أى دمعة حزن لا وإبن مصر وغيرها.

وكان برنامج دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم قد تضمن مجموعة مميزة من العروض المتنوعة إلى جانب ليالٍ عربية وإسلامية أُقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من السفارات في مصر بهدف إثراء المشهد الإبداعي.


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الفنان مدحت صالح دار الأوبرا المصرية سهرات رمضانية المايسترو عمرو سليم علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية

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