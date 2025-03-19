الأربعاء 19 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أوركسترا الأوبرا يحتفي بـ 30 سنة إبداع بين مصر واليابان

أوركسترا الأوبرا
أوركسترا الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا بالتعاون مع السفارة اليابانية بعنوان "صوليستات من مصر واليابان" بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إنشاء مؤسسة اليابان بالقاهرة، ويحييه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا بمشاركة نخبة من العازفين المتميزين منهم اليابانية مينا أوكى جيرارديللى - والمصريين مالك أبو عرب ( فيولينة )، نهى سامى ( اوبوا )، تقى صلاح ( هارب ) وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس ٢٠ مارس على المسرح الكبير.

 


 
يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من روائع الكلاسيكيات العالمية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، ساراسات، سان صانص، بارتوك، ديبوسى، وبيلينى.

 

جدير بالذكر ان العلاقات الفنية والثقافية بين مصر واليابان تتميز بتاريخ من التعاون المثمر حيث شهدت العديد من المبادرات التي عززت التبادل الإبداعي بين البلدين وتُعد مؤسسة اليابان بالقاهرة أحد أبرز روافد هذا التعاون إذ نظمت العديد من الفعاليات الثقافية من ورش العمل والعروض الفنية إلى جانب المهرجانات المشتركة، كما استضافت دار الأوبرا المصرية عروضًا يابانية مرموقة، إلى جانب التعاون المستمر في مجالات الموسيقى الكلاسيكية،الفنون التشكيلية والسينما.

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