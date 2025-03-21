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رياضة

كوت ديفوار يتخطى بوروندي بهدف في تصفيات كأس العالم

منتخب كوت ديفوار،
منتخب كوت ديفوار، فيتو

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره بوروندي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

أحرز هدف التقدم لكوت ديفوار اللاعب جويساند في الدقيقة 16 من اللقاء.

أعلن إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار لكرة القدم، تشكيلة فريقه لمواجهة بوروندي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

تشكيل كوت ديفوار أمام بوروندي

دخل منتخب كوت ديفوار مباراته أمام بوروندي بتشكيل مكون من:

فوفانا - دوي - إيمانويل أجبادو - ويلفريد سينجو - حسن كامارا - جان فيليب - جيه أهولو - غرانك كيسي - جويساند - كراسو - سباستيان هيلير 

سجل المواجهات السابقة

التقى الفريقان في مباراة واحدة فقط سابقًا، حيث انتهت بفوز منتخب ساحل العاج. ولم يتمكن منتخب بوروندي من تحقيق أي فوز في هذه المواجهة، مما يجعل المباراة المقبلة فرصة له للثأر من الخسارة السابقة

موعد مباراة بوروندي ضد كوت ديفوار

مباراة بوروندي أمام كوت ديفوار تنطلق في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

استعدادات الفريقين قبل المباراة

منتخب بوروندي ركز في تدريباته على تعزيز الدفاع وزيادة الفعالية الهجومية، مع التركيز على كيفية التعامل مع الضغط الذي قد يفرضه منتخب ساحل العاج.

منتخب ساحل العاج عمد إلى تحسين التنسيق بين خطوطه وتطوير قدرات لاعبيه الهجومية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ أثناء المباراة.

 

 

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