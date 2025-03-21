منتخب غانا يكتسح تشاد بخماسية في تصفيات كأس العالم

اكتسح منتخب غانا نظيره منتخب تشاد بخماسية نظيفة في المباراة التى جرت بين المنتخبين اليوم الجمعة ضمن تصفيات كأس العالم.

مباراة غانا وتشاد في تصفيات أفريقيا لكأس العالم



وأحرز خماسية منتخب غانا كل من انطوان سيمينيو واينياكي ويليامز وجوردان ايوا ومحمد ساليسو ايرنيست في الدقيقة 2و31و36 و56 و68

ويعد الفوز خطوة مهمة نحو حلم التأهل للمونديال.

وفي لقاء أخر فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره بوروندي بهدف دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

أحرز هدف التقدم لكوت ديفوار اللاعب جويساند في الدقيقة 16 من اللقاء.

أعلن إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار لكرة القدم، تشكيلة فريقه لمواجهة بوروندي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

تشكيل كوت ديفوار أمام بوروندي

دخل منتخب كوت ديفوار مباراته أمام بوروندي بتشكيل مكون من:

فوفانا - دوي - إيمانويل أجبادو - ويلفريد سينجو - حسن كامارا - جان فيليب - جيه أهولو - غرانك كيسي - جويساند - كراسو - سباستيان هيلير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.