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رياضة

غانا يتقدم علي تشاد بثلاثية في الشوط الأول في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

منتخب غانا، فيتو
منتخب غانا، فيتو

تقدم منتخب غانا علي نظيره منتخب تشاد بثلاثية نظيفة، فى الشوط الأول في مباراة المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم.

مباراة غانا وتشاد في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 
 

واحرز ثلاثية منتخب غانا انطوان سيمينيو واينياكي ويليامز وجوردان ايوا في الدقيقة 2و31و36

ويسعي المنتخب الغاني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز حظوظه في التأهل، بينما يأمل منتخب تشاد في تحقيق مفاجأة وخطف نقاط ثمينة تعزز موقفه في المجموعة.

المواجهة تُعد فرصة ذهبية للفريقين، حيث سيكون الفوز خطوة مهمة نحو حلم التأهل للمونديال.

غانا وتشاد في تصفيات كأس العالم


يدخل منتخب غانا المباراة بطموح كبير لتحسين مركزه في التصفيات، إذ يسعى لحصد النقاط الثلاث كاملة من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى المونديال.

في المقابل، يطمح منتخب تشاد إلى تحقيق مفاجأة مدوية من خلال تقديم أداء قوي أمام أحد أقوى منتخبات القارة. ويدرك الفريق أهمية هذه المواجهة، حيث يسعى لحصد الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة تبقي على آماله في سباق التأهل.

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