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ثقافة وفنون

مسلسل ظلم المصطبة حلقة 6، الطفلة منة تضع والدتها ريهام عبد الغفور في ورطة

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥؛ شهدت الحلقة السادسة من مسلسل ظلم المصطبة تطورات مثيرة ومفاجئة  في الأحداث.

الفنان إياد نصار “حسن"  اصطحب ريهام عبدالغفور  “هند” ليختبئا عند رجل أعمال صديق له؛ بعد أن أكد له أنها زوجته؛ لكن الطفلة “ منة” ابنة هند، والتي كانت معهما وقعت بلسانها وقالت لأحد الأطفال التي تلعب معهم في الشارع أن حسن ليس زوج والدتها.

مسلسل ظلم المصطبة حلقة ٦؛ الطفلة منة تضع والدتها ريهام عبد الغفور في ورطة

ولما عرف رجل الأعمال الذي فتح لهم بيته بهذا الأمر غضب من حسن؛ واعتبر أن هذا استغلال له؛ وأن الأمر يضر بسمعته.

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 

 

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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مسلسل ظلم المصطبة فتحي عبد الوهاب ريهام عبد الغفور اياد نصار

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