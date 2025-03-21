الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 5، هند تطلب الطلاق من فتحي عبد الوهاب

مسلسل ظلم المصطبة؛
مسلسل ظلم المصطبة؛ فيتو

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥؛ شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ظلم المصطبة تطورات مثيرة ومفاجئة في الأحداث.

طلبت الفنانة ريهام عبد الغفور “هند” الطلاق من زوجها فتحي عبد الوهاب “ حمادة” بعد أن استحالت الحياة بينهما؛ وقابل حمادة طلبها بالرفض.

 

ولما أصرت هند حاول حمادة ضربها؛ وأثناء دفاعها عن نفسها طعنته بسكين فسقط في الأرض؛ وغادرت هند المنزل برفقة ابنتها هاربة.

 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ظلم المصطبة ريهام عبد الغفور فتحي عبد الوهاب مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسل ظلم المصطبة حلقة 3، فتحي عبد الوهاب يرتكب جريمة بحق ريهام عبد الغفور (فيديو)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

قرار عاجل من النيابة بشأن معلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من إنبي

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن زيارة مصر 7 أبريل المقبل

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

كيلو الفاخر يبدأ من 475 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025 بالمحال التجارية

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في العشر الأواخر من رمضان؟

معجزات الرسول.. رد عين قتادة فصار من أمهر الرماة

المزيد
الجريدة الرسمية