الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

استبعاد إبراهيم عادل من مباراة مصر وإثيوبيا

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

خرج إبراهيم عادل من قائمة منتخب مصر الأول، بمواجهة إثيوبيا المقرر لها الحادية عشر مساء اليوم الجمعة بسبب شعوره بآلام عضلية.

 ويستضيف ملعب العربي الزاولي في الحادية عشر مساء اليوم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره المنتخب الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية بقرار من الكاف. 

وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية المشفرة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبا، استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية
محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه
عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

 وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

 

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

 

 

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