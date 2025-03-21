الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

علي ماهر يدرس غزل المحلة بالفيديو لتعويض خماسية البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

حرص علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي مشاهدة آخر لقاءات غزل المحلة بالدوري الممتاز وكأس الرابطة، لمعرفة نقاط الضعف والقوة بالفلاحين، قبل مواجهته غدا بكأس عاصمة مصر

 

وحرص المدير الفني لفريق سيراميكا علي مراجعة بعض اللقطات الخاصة بمباريات غزل المحلة خلال محاضرة فيديو للاعبيه استعدادا لمواجهة الغد.

موعد مباراة سيراميكا وغزل المحلة 

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره غزل المحلة في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتلقى فريق سيراميكا هزيمة قاسية أمام البنك الأهلى بخماسية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة كأس عاصمة مصر

ويعد فريق سيراميكا حامل اللقب فى هذه البطولة آخر موسمين، ويسعى للحفاظ على لقبه باستعادة الطريق الصحيح بعد الهزيمة فى أول مباراة. 

وفاز فريق سيراميكا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جمعتهما فى إطار استعداد الفريق لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة 

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة. 

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.   

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو. 

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.  .

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