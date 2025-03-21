تصفيات كأس العالم، كوت ديفوار يتقدم على بوروندي 1-0 في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، انتهى الشوط الأول من مباراة بوروندي أمام كوت ديفوار، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

أحرز هدف التقدم لكوت ديفوار اللاعب جويساند في الدقيقة 16 من اللقاء.

أعلن إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار لكرة القدم، تشكيلة فريقه لمواجهة بوروندي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

تشكيل كوت ديفوار أمام بوروندي

يدخل منتخب كوت ديفوار مباراته أمام بوروندي بتشكيل مكون من:

فوفانا - دوي - إيمانويل أجبادو - ويلفريد سينجو - حسن كامارا - جان فيليب - جيه أهولو - غرانك كيسي - جويساند - كراسو - سباستيان هيلير

سجل المواجهات السابقة

التقى الفريقان في مباراة واحدة فقط سابقًا، حيث انتهت بفوز منتخب ساحل العاج. ولم يتمكن منتخب بوروندي من تحقيق أي فوز في هذه المواجهة، مما يجعل المباراة المقبلة فرصة له للثأر من الخسارة السابقة.

طموحات منتخب بوروندي

يدخل منتخب بوروندي المباراة وهو في حاجة ماسة لتحقيق فوز ثمين لتعزيز آماله في التأهل.

الفريق يعلم أن أي نتيجة سلبية قد تقضي على فرصه في التصفيات، لذلك سيبذل كل ما في وسعه للفوز أمام خصم قوي مثل منتخب ساحل العاج.

منتخب بوروندي، فيتو

منتخب ساحل العاج

منتخب ساحل العاج يدخل المباراة وهو يسعى للاستمرار في تألقه بالتصفيات. الفريق العاجي يطمح في توسيع فارق النقاط في صدارة المجموعة، حيث يعلم أن الفوز سيقربه خطوة إضافية نحو التأهل.

منتخب ساحل العاج يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يجعلونه مرشحًا قويًا للفوز في هذه المباراة.

موعد مباراة بوروندي ضد كوت ديفوار

مباراة بوروندي أمام كوت ديفوار تنطلق في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

استعدادات الفريقين قبل المباراة

منتخب بوروندي ركز في تدريباته على تعزيز الدفاع وزيادة الفعالية الهجومية، مع التركيز على كيفية التعامل مع الضغط الذي قد يفرضه منتخب ساحل العاج.

منتخب ساحل العاج عمد إلى تحسين التنسيق بين خطوطه وتطوير قدرات لاعبيه الهجومية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ أثناء المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.