الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الانتهاء من مائدة الإفطار الجماعي بمنطقة العلواية في الإسكندرية

مائدة الإفطار الجماعي
مائدة الإفطار الجماعي بمنطقة العلواية في الإسكندرية، فيتو

انتهت، منذ قليل، مائدة الافطار الجماعى  بمنطقة "العلواية" وسط بالإسكندرية، اليوم السبت، والتي تعد أكبر مائدة إفطار بعروس البحر المتوسط على غرار "مائدة المطرية" لإفطار 15 ألف صائم من أهالي المنطقة وجميع أنحاء الإسكندرية.

أحمد ناجي ينتقد حسام حسن بسبب ضم البلعوطي لمنتخب مصر

آلاف الصائمين يشاركون في أكبر مائدة إفطار جماعي بالخصوص (صور)

 وغمرت المنطقة أجواء الفرحة، مع تعليق الزينة والبالونات وتشغيل الأغاني الرمضانية الشهيرة مع فرحة جميع المشاركين في تنظيم المائدة والأهالي في البيوت والمارة البهجة التي سادت شوارع منطقة العلواية بالإسكندرية.

ورصدت "فيتو" حفل الإفطار الجماعي، حيث تجمع الشباب والرجال والأطفال للمشاركة في أكبر مائدة إفطار بالإسكندرية والتي تتم بالجهود الذاتية لأبناء المنطقة.

تجهيزات في 6 شوارع بالمنطقة 

وقال كريم علاء، أحد منظمي المائدة، إن التجهيزات بدأت منذ شهر ليخرج اليوم بشكل منظم، مشيرًا إلى أن المائدة اليوم لإفطار 15 ألف صائم، وتتم في 6 شوارع رئيسية وجانبية بمنطقة العلواية، وذلك بمشاركة أبناء المنطقة من جميع الأعمار.

وأضاف أن تجهيزات الوجبات بدأت منذ 3 أيام لترتيب جميع احتياجات المائدة، مشيرًا إلى أن جميع المنظمين والشباب منذ أمس وهم في الشارع، الكل لديه مهمة يعمل على تأديتها على أكمل وجه.

وأضاف حسام شيتوس، من المنظمين، أن مائدة إفطار العلواية، يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، لكنها بدأت بفكرة منذ 8 سنوات بمائدة صغيرة من 20 كرسيًا فقط، وبجهود أهالي المنطقة، وصلت لهذا العدد الآن.

المائدة بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة 

وأشار ناصر الجوكر، من أهالي المنطقة،  أن جميع التجهيزات من التزيين والوجبات وكل شيء  تتم بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة فقط، ومشاركة وتطوع الشباب والأهالي ليخرج اليوم بشكل مشرف ويسعد جميع الأهالي والضيوف من المناطق الأخرى في الإسكندرية الذين جاءوا لمشاركتنا هذه الأجواء المبهجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلواية الاسكندرية أكبر مائدة إفطار

مواد متعلقة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تعيين 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية

أحمد ناجي ينتقد حسام حسن بسبب ضم البلعوطي لمنتخب مصر

بوركينا فاسو تتقدم على جيبوتي بالشوط الأول من تصفيات مونديال 2026

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

وسط فرحة أهالي العلواية، إفطار 15 ألف صائم بأكبر مائدة جماعية في الإسكندرية

نيجيريا تفوز على رواندا 2-0 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يسحق جيبوتي برباعية في تصفيات مونديال 2026

الإمارات تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا خلال 10 سنوات

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

غدًا، أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة

منوعات

المزيد

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل هناك تعارض بين الإسلام والعلم؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. عقيل بن أبي طالب الذي أحبَّه الرسولُ حُبِّيْن

ما فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقال فيها؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية