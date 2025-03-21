الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

أحمد ناجي ينتقد حسام حسن بسبب ضم البلعوطي لمنتخب مصر

أحمد ناجي مدرب حراس
أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، فيتو

انتقد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، باستدعاء عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى فريق البنك الأهلي لمعسكر منتخب مصر الحالي، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

هناك حراس مستواهم أعلى

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية: “تعجبت من انضمام البلعوطي صراحةً إلى قائمة منتخب مصر في معسكر مارس، هو حارس جيد ويقدم مردود مع فريقه لكن ليس المستوى الأعلى الذي ينضم به إلى منتخب مصر”.

وتابع أحمد ناجي: يوجد حراس مرمى في الدوري مستواهم أعلى من البلعوطي مثل أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود جاد حارس المصري وعلى لطفي حارس زد.

 

عبد العزيز البلعوطي، فيتو
عبد العزيز البلعوطي، فيتو

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي يوم الجمعة المقبل، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية.

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