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اقتصاد

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي بقيم التداول (بدون الصفقات) نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 440 مليون جنيه. 

مجموعة إي إف جي القابضة بقيمة تداول بلغت 238 مليون جنيه. 
مصر الوطنية للصلب بقيمة تداول بلغت 197 مليون جنيه. 
فوري لتكنولوجيا البنوك بقيمة تداول بلغت 169 مليون جنيه. 
الحديد والصلب للمحاجر والمناجم بقيمة تداول بلغت 125 مليون جنيه. 
اوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة تداول بلغت 94 مليون جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

 

مؤشر البورصة الرئيسي 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء 19 مارس 2025، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 39150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 8880 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12281 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 31608 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وتباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%  عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24%  عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17%  عند مستوى 13787 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97%  عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12298 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42%  عند مستوى 3370 نقطة.

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