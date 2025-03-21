موعد إعلان نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية فى المنوفية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نتيجة التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية سيتم إعلانها بعد عيد الفطر مباشرة، وذلك عقب إنتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أعلنت عن فتح باب التظلمات على نتيجة الترم الأول فى اليوم التالى لإعلان النتيجة فى شهر فبراير ولمدة 15 يوما وذلك بمقرات الإدارات التعليمية بكافة مراكز المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 82 %.٨٢ ٪٨٢ ٪٨٢ ٪

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