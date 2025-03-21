الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

شادي محمد يكشف سبب اصطحاب مانويل جوزيه للمصحف خلال تدريب الأهلي

شادي محمد
شادي محمد

تحدث شادي محمد، مدير الفريق الاول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، خلال بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمة سيد عبد الحفيظ عن مانويل جوزية مدرب الأهلي السابق.

وقال شادي محمد:" مانويل جوزيه كان حريصًا على فهم عقلية وثقافة اللاعبين المصريين خلال فترة قيادته للفريق، لدرجة أنه جلب نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة البرتغالية.

وأضاف شادي: “جوزيه كان عايز يدخل جوه أعماق اللاعيبة، يعرف هما بيصلوا إزاي وليه، وده كان واضح جدًا في تعامله معانا”.

وتابع: “قبل مباراة القمة الشهيرة اللي انتهت بفوز الأهلي 4-3، جوزيه ألقى محاضرة قال فيها: ربنا قال متقعدش تنام على الدكة أو تروح الفريق وتروح تنام في الملعب وتقول هكسب، لازم تتعب وتجتهد عشان تكسب، وكان دايمًا بيربط بين الإيمان والاجتهاد في تحقيق الانتصارات”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” . 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء امس الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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شادي محمد الأهلي سيد عبد الحفيظ مانويل جوزيه أنبي

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