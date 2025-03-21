الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو ومصير غامض للرهائن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

تزامنًا مع عزل رئيس الشاباك في إسرائيل بحجة انعدام الثقة، يبدو بأن الشارع الإسرائيلي فقد كل الثقة بنيامين نتنياهو  بخصوص صفقة الرهائن، حيث شهدت تل أبيب مظاهرات عارمة تنديدًا باستئناف الحرب، وتعطيل الصفقة.

مظاهرات ضد نتنياهو

حالة غليان غير مسبوقة شهدتها إسرائيل استمرت حتى ساعات منتصف الليل، أغلق المتظاهرون على إثرها طرقًا سريعة رئيسة، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 شخصًا على الأقل خلال الاحتجاجات، التي اضطرت لتفريقها بخراطيم المياه، بعدما جاءت ردًا على عدم استكمال نتنياهو لصفقة الرهائن وقصف غزة معلنًا مرحلة جديدة من الحرب، متجاهلًا بذلك قضية الرهائن الـ59، الذين يُعتقد أن حوالي 24 منهم على قيد الحياة في غزة حتى الآن.

وشهدت المظاهرات التي قُدرت أعدادها بالآلاف، اعتداءات علنية من قبل الشرطة الإسرائيلية بالضرب لأول مرة بهذه الطريقة للممتلكات العامة كالسيارت، إضافة لسياسيين إسرائيليين وثقت الكاميرات عملية التعدي عليهم، كرئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، وهو يحاول مساعدة أحد المتظاهرين.

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