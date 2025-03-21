معتز هشام: مشهد وفاة قطايف في ولاد الشمس تم إعادة تصويره عدة مرات

كشف الفنان معتز هشام عن كواليس تصويره لمشهد وفاة “قطايف” الشخصية الذي جسدها في مسلسل ولاد الشمس مع أحمد مالك وطه دسوقي والذي استطاع أن يخطف التريند من خلال هذا المشهد.

مسلسل ولاد الشمس

وقال معتز هشام خلال حواره مع “فيتو”: “مشهد وفاة قطايف تمت إعادة تصويره عدة مرات، لأنه طلب تركيزا كبيرا، إضافة للعدد الكبير داخل المشهد وتأثرت كثيرا بعد تصويري لهذا المشهد، بالأخص وبقدر المجهود الذي بذلناه في العمل بقدر ما كنا قلقين إلى حد ما ونشكر الجمهور على استقباله لنا بشكل كبير وأنا كنت أشعر بأن مشهد وفاة قطايف سيؤثر في الجمهور”.

وأضاف معتز: “أجواء وكواليس العمل كانت كلها مزاح وبهجة وسعادة، وكان هناك أيضا اجتهاد من حيث العمل على الشخصيات وتحمل المسئولية تجاه المشاهد”.

وكانت قد نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم لفريق عمل مسلسل "ولاد الشمس" الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم.

وشهد الاحتفالية تكريم الفنان أحمد مالك، والفنان طه الدسوقي، والأستاذة دينا كريم المنتج ورئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، والدكتور عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، والمخرج شادي عبد السلام، والسيناريست مهاب طارق، والمنتج الفني هاني عبد الله.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل ورد الفعل الإيجابي الذي حققه، موجهة الشكر للشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس على التواصل الذي يعد نموذجا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة في التنسيق والتعاون في الأمور الفنية والمهنية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية بين قطاع الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي وصناع المسلسل علي مدار فترات التحضير والتصوير ودارت مناقشات حول دور الرعاية والخدمات المقدمة، ورشحت الوزارة عددًا من الأبناء خريجي دور الرعاية ليكونوا أبطال الحلقة الأخيرة من المسلسل ليعكسوا صورة حقيقية عن أبناء دور الرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المسلسل ساهم في تعريف المجتمع بقضية هامة في المجتمع، حيث إنه قدم في قالب درامي مشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية.



ومن جانبهم قدم صناع العمل الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة على تنسيق التعاون واللقاءات التحضيرية التي عقدت على مدار فترات طويلة من أجل خروج العمل بهذه الصورة التي نالت احترام وتقدير الجميع، مشيرين إلى أن دور الدراما نقل صورة حقيقية عن الواقع.

كما قدم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الشكر لصناع العمل ووزارة التضامن الاجتماعي على هذا العمل الذي قدم القضية في صورة درامية واقعية، كما أن الفيلم الوثائقي في الحلقة الأخيرة من المسلسل عبر عن النماذج الإيجابية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

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