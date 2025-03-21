الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

بعد الرحيل عن تدريب السعودية، الوجهة القادمة للإيطالي مانشيني

مانشيني، فيتو
مانشيني، فيتو

كشف تقرير صحفي عن الوجهة المحتملة المقبلة للمدير الفني الإيطالي السابق للأخضر روبرتو مانشيني.


وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن مانشيني وإيجور تيودور مرشحان لقيادة فريق يوفنتوس في بلاده خلفًا تياجو موتا.


ولكن أوضح الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن مدافع يوفنتوس السابق إيجور تيودور يعد المرشح الأبرز لقيادة فريق السيدة العجوز بعد الدخول في مفاوضات معه.


هذا يأتي في وقت تشير صحف إيطالية إلى أن مباراة يوفنتوس المقبلة أمام نظيره جنوى يوم 29 مارس الجاري هي الفرصة الأخيرة لموتا مع النادي.


ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن بولونيا صاحب المركز الرابع و6 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.


يذكر أن مانشيني بعد رحيله عن صفوف الأخضر في أكتوبر الماضي لم يتولى مهمة تديب أي فريق.

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الدوري الإيطالي إيجور تيودور فابريزيو رومانو قاد روبرتو مانشيني

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