الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

وصول منتخب السعودية لليابان استعدادا لمواجهة الساموراي بتصفيات المونديال (صور)

هيرفي رينارد،فيتو
هيرفي رينارد،فيتو

وصلت بعثة منتخب السعودية بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إلى اليابان، تمهيدا لمواجهة منتخبها ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي لقطات من وصول منتخب الأخضر إلى اليابان.

موعد مباراة منتخب السعودية أمام اليابان 

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 على ملعب سايتاما 2000، وتنطلق في تمام الساعة 1:35 ظهرًا بتوقيت السعودية، 12:35 ظهرًا بتوقيت مصر 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026


وتنقل قنوات الكأس وبي إن سبورتس المواجهة المرتقبة بين السعودية واليابان، كما يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV، بينما يمكن للمشجعين خارج الشرق الأوسط استخدام خدمات VPN مثل Nord VPN لمتابعة اللقاء.

وقرر رينارد  استبعاد الثنائي حسن كادش ومحمد كنو من قائمة الفريق التي ستواجه اليابان، ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وثلاثة تعادلات، مقابل خسارتين.

غياب كادش وكنو عن مباراة السعودية واليابان
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة “إكس”، فإن استبعاد حسن كادش جاء بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الأخيرة.

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة حسن كادش لفترة تعافٍ، ما دفع رينارد مدرب المنتخب السعودي إلى إبقائه خارج قائمة السفر إلى اليابان.

وبشأن، محمد كنو، فقد قرر الجهاز الفني استبعاده بناءً على تقرير الجهاز الطبي، الذي أكد عدم جاهزيته لخوض المواجهة المقبلة.

 

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