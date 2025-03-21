خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

شهد موقف الميكروباص في منطقة باب الحرس بمدينة دمياط، اليوم، مشاجرة دامية بين بائع سجائر يُدعى (هـ. نور الدين) وسائق ميكروباص (أحمد جمعة)، بسبب خلاف لا يتعدى خمسة جنيهات على سعر علبة سجائر من نوع "L&M".

تطور الخلاف سريعًا إلى مشادة حادة، قبل أن يتحول إلى كارثة مأساوية بعد أن استل أحدهما سلاحًا أبيض وسدد طعنة طويلة نافذة، امتدت من أسفل البطن حتى الصدر، لتسقط الضحية غارقة في دمائها وسط ذهول المارة.

على الفور، تم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، حيث يخضع الآن لجراحة عاجلة بغرفة العمليات، بينما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا في محيط الواقعة.

وفي تحرك سريع، تمكن الرائد محمود بلال، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ دمياط، من القبض على المتهم في غضون لحظات، حيث تم التحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة التي هزت الشارع الدمياطي.

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