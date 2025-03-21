وزير الكهرباء يوجه بتحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

خفض معدلات استهلاك الوقود وخفض الفقد الفنى للتيار الكهربائي

وقدم المهندس محمد عبد الباقى ابو سنة رئيس الشركة، عرضا توضيحا حول تغيير نمط التشغيل فى محطات توليد الكهرباء وتأثير ذلك على خفض معدلات استهلاك الوقود وخفض الفقد الفنى وتقليل معدلات خروج الوحدات، وشمل العرض خطة إعادة تشغيل بعض الوحدات لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود فى محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية، وكذلك تراجع الوقود المستخدم لإنتاج الكيلوات ساعة فى إطار خطة العمل لتغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة فى الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء

واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الذى انعقد امس الخميس خلال الزيارة التفقدية وافتتاح عدد من المشروعات فى نطاق محافظة الإسماعيلية، تقارير الأداء ومؤشرات الواقع الفعلي لسير العمل وتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ومقارنته بالطاقة المولدة ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، وغيرها من الإجراءات فى ضوء معايير جودة التشغيل وتحسين المعدلات الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، فى نطاق عمل الشركة بمحافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ولا سيما فى أوقات الذروة، وناقش الدكتور عصمت، خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل.

طرح مبادرة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية

قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بصدد طرح مبادرة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة وان المبادرة ستكون بمشاركة جميع الجهات المعنية، مضيفا أن هناك تنسيقا مع محافظة الإسماعيلية للتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مؤكدا الرؤية الواضحة التي تشمل خطة عمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى، موضحا أن الزيارات الميدانية إلى محطات توليد الكهرباء كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، موجها بصياغة برامج متخصصة لتدريب العاملين بكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات.

استقرار واستدامة التغذية الكهربائية

أضاف الدكتور محمود عصمت أن الشركة تعمل فى نطاق عمل واسع وبه مشروعات استراتيجية عديدة فى مختلف مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية وغيرها، وهو مايضع على عاتق العاملين فى القطاعات المختلفة مسئولية كبيرة للمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا اهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات لمواكبة التطور الذى تشهده المنطقة، موضحا المراجعة الشاملة للأصول والموارد المتاحة للاستفادة منها وتشغيلها فى إطار استراتيجية العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.