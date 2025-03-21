حزب الشعب الجمهوري يعتزم ترشيح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة التركية

يعتزم حزب الشعب الجمهوري في تركيا ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية بالبلاد.

وقال مصدر في حزب الشعب، اليوم الجمعة، لسكاي نيوز عربية: ""سيتم ترشيح أكرم إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد المقبل ولا تراجع في ذلك".

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت رئيس بلدية إسطنبول ومستشاره الإعلامي، يوم الأربعاء، بتهم تتعلق بالفساد.

وبدأ إمام أوغلو، اليوم الجمعة، الإدلاء بإفادته في استجواب بشأن تهم الفساد الموجهة إليه، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

واعتقل إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب، وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض يستعد لإعلانه مرشحا في انتخابات الرئاسة.

وجدد زعيم حزب المعارضة التركي الرئيسي، الجمعة، دعوة المحتجين للخروج إلى الشوارع لتنظيم احتجاجات سلمية ضد القبض على إمام أوغلو، رغم توسيع السلطات للحظر على الاحتجاجات وانتقادها للدعوة باعتبارها غير مسؤولة.

وكان محافظا العاصمة التركية أنقرة ومحافظة إزمير ثالث أكبر محافظات البلاد، حظرا المظاهرات حتى 25 مارس، بينما تتواصل الاحتجاجات ضد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.

ويعني هذا أن الحظر سار في أكبر 3 مدن تركية، بما في ذلك إسطنبول.

ومع ذلك،جدد أوزجور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري دعوة الأتراك من أجل التجمع والتظاهر.

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