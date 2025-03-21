قرارات عاجلة لكشف غموض مقتل شاب في أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه طعنا وسط الشارع على يد شخصين وهروبهما من مسرح الجريمة بمدينة 6 أكتوبر، لبيان دوافع الجريمة وضبط المتهمين.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

مقتل شاب في أكتوبر

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بمقتل شاب شاب بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالطريق العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار طعن ورصدت الكاميرات قيام شخصين بطعنه قبل هروبهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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