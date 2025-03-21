الجمعة 21 مارس 2025
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مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس بالشرقية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الشرقية، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بمدينة الزقازيق.

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وشرحت التحقيقات أن تحريات مباحث الشرقية أثبتت اختلال توازن الطفلة أثناء تواجدها في شرفة منزلها وسقطت منها في الشارع لتلقى مصرعها في الحال.

وانتدبت النيابة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطفلة المتوفاة؛ لبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن في حالة عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الشرقية من خلال مناقشة أسرة الطفلة وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث،عن أن الطفلة توفت إثر اختلال توازنها وسقوطها من شرفة مسكنها.

وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها بالزقازيق

وكانت الأجهزة الامنية بالشرقية تلقت إخطارا بوصول طفلة عمرها 13 عاما مصابة بنزيف داخلى وكسور متعددة وأنها لفظت أنفاسها متأثرة باصابتها

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها  وتكثيف تحريات المباحث للتأكد عما إذا كان هناك شبهة فى وفاتها من عدمه.

 

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