وفاة طبيب الغلابة في الشرقية، والأهالي: الكشف بأسعار زهيدة وبالمجان للفقراء

يخيم الحزن على أهالى قرية غزالة الخيس التابعة لمركزالزقازيق محافظة الشرقية، بعد وفاة طبيب الغلابة الدكتورفتحى محمود عيسي، استشاري الجراحة العامة الذى وهب حياته لخدمة الفقراء حتى مماته وكانت رسوم تكلفة الكشف الطبي فى عيادته الملحقة بمنزله البسيط لا تتعدى بضعة جنيهات، ليس هذا فقط بل كان لا يتقاضى أجرا فى كثير من الأحيان عندما لا يستطيع المريض دفع تكلفة الكشف الزهيدة.

رحيل «طبيب الغلابة» يخلف حزنا واسعا في محافظة الشرقية

من جهته، قال إبراهيم محمد أحد أبناء قرية الدكتورفتحى محمود عيسي لـ"فيتو"،إن الطبيب الراحل لديه 3 أبناء كلهم اطباء وتوفى بالأمس بعد عدة أيام من حجزه بمستشفى الأحرارالتعليمي بالزقازيق، بعد إصابته بذبحة صدرية عن عمر يناهز الـ75 عاما.

وأضاف أنه كان حريصا على عمل الخير منذ نحو 50 عاما تقريبا ويواظب علي أداء الصلوات في وقتها كما أن رسوم تكلفة الكشف الطبى فى عيادته لا تتعدى بضعة جنيهات لافتا إلى أن الفقيد لا يمتلك سوى دراجة نارية كان يستقلها لمباشرة عمله ويسرع لمنازل أهالي قريته وتشخيص حالة ذويهم مقابل مبالغ مالية ضئيلة.

اهل قريته.. لو بأيدينا نعمله تمثال كبير على مدخل قريتنا عشان بيتعامل بإنسانية مع جميع المرضى وبيراعى ربنا

وأضاف"صالح ربيع": “كنا نحب طبيب الغلابة الراحل هو وأسرته الجميلة المتواضعة ولو بأيدينا نعمله تمثال كبير على مدخل قريتنا عشان بيتعامل بإنسانية مع جميع المرضى وبيراعى ربنا.. كان بشوشا صادقا أمينا منذ أن كان طبيبا صغيرا بعيادته داخل قريته وكان يرى أن الطب رسالة فاختار التجارة فيها مع الله فربح البيع”.

وفاة طبيب الغلابة،فيتو

رفض الإغراءات المالية من أجل خدمة أهل قريته

وتابع:" الفقيد كان رحيما جدا بأهل بلده ويفضلهم علي جمع الأموال ورفض مغادرة القرية والانتقال لمدينة الزقازيق وكرس حياته لخدمة أبناء غزالة الخيس والقرى المجاورة لها.. كان متواجدا طوال الوقت وبدون ملل..قيمة الكشف التى كان يتقاضاها عند زيارة المرضي داخل منازلهم أقل من قيمة أي طبيب مبتدئ..مكنش بيتقاضي أي مبالغ مالية من الاسرالفقيرة.. بيقولهم كفاية تدعولي بالستر".

الدكتور فتحى عيسي، وداعا طبيب الغلابة البشوش

وشيع المئات من أهالي قرية غزالة الخيس التابعة لمركز الزقازيق في الساعات الماضية جنازة الدكتورفتحى محمود عيسي استشاري الجراحة العامة والذى لقبه البعض بـ"طبيب الغلابة" في الشرقية بعدما توفي عن عمر يناهز 75 عاما بمشاركة المئات من الأهالي وسط حالة من الحزن.

وتقدم الجنازة الشعبية للراحل أبناؤه الـ3 وجميعهم اطباء والمئات من الأهالي ومحبو وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الفقيد وسط حالة من الحزن والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

غزالة الخيس تودع طبيب الغلابة:سخر عمله وطاقاته من أجل خدمة الانسانية

ويعد الطبيب الراحل من الأطباء أصحاب القلوب الرحيمة بالفقراء ممن سخروا عملهم وطاقاتهم من أجل خدمة الانسانية لأهالي قرية غزالة الخيس والقري المجاورة لها وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر أمس بمسقط رأسه ودفنه بمقابر اسرته.

ونعى عدد كبير من أبناء محافظة الشرقية الدكتورفتحى محمود عيسي عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وقال احد اقارب الطبيب الراحل على صفحته بـ"فيس بوك":"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا دكتور فتحي لمحزنون....إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى طبيب الغلابة.. دكتورفتحى محمود عيسي والد الاطباء الثلاثة محمد واحمد وخالد".

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