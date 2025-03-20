الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الربيع

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة. 

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم بالتزامن مع  أول أيام الربيع.

حالة الطقس اليوم الخميس 20 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الخميس 20 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 9

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:13

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