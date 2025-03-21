الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

منتخب مصر يحدد موعد العودة من المغرب

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر

منتخب مصر، تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة غدا السبت، على أن تبدأ الاستعدادات لمواجهة سيراليون المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من التصفيات والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك. 

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم؟
 وحصلت قنوات “SSC” السعودية على حقوق نقل التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال القادم، كما تنقل فعاليات المواجهة على قنوات “أون تايم سبورتس المصرية”.

وينقل مباراة مصر ضد إثيوبيا قناتا “SSC1 HD”، و”ON Time Sports 1 HD”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تردد قناة SSC1 HD الناقلة مباراة مصر ضد إثيوبيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام المنتخب الإثيوبي في موقعة الجمعة المقبل، وبات من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد.

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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منتخب مصر حسام حسن مصر وإثيوبيا

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