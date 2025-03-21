الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات فى كرداسة

ضبط مصنع فى كرداسة
ضبط مصنع فى كرداسة

 تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع بمنطقة كرداسة لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر.
 

ضبط مصنع لإعادة تدوير الزيوت السيارات فى  كرداسة 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة؛ بإدارة مصنع لتدوير زيوت السيارات "مجهولة المصدر" كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.
 

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وعقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بداخل المصنع على كمية من زيوت السيارات وزنت "1 طن" – كمية من الزيوت المتهالكة معبأة داخل خزان وزنت "54 طن" – كمية من تراب التبيض وزنت "3 طن" – أدوات التصنيع. 

وبمواجهته أقر بإدارته للمصنع "بدون ترخيص" وأن الزيوت مجهولة المصدر،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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