الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

كيرستي كوفنتري، أفريقية هزت عرش اللجنة الأولمبية الدولية

كيرستي كوفنتري
كيرستي كوفنتري

 دخلت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري تاريخ الرياضة العالمية، بعد انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، خلفا للرئيس الحالي الألماني توماس باخ.

كما دخلت كوفنتري التاريخ مرتين من خلال فوزها بالمنصب، الأولى بأن أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، والثانية بعدما باتت أول من يتولى المنصب من قارة أفريقيا. 

 

أفريقية تهز عرش الأولمبية الدولية

وحصدت كيرستي أغلبية الأصوات في العملية الانتخابية التي أجريت أمس الخميس في منتجع ساحلي في بيلوبونيز بجنوب غربي اليونان، لتفوز بمقعد رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية خلفا للألماني تومس باخ.

 

كيرستي كوفنتري
كيرستي كوفنتري

واحتاجت الزيمبابوية كوفنتري إلى جولة تصويت واحدة فقط للفوز في الانتخابات وخلافة توماس باخ، لتصبح الرئيس العاشر للجنة الأولمبية الدولية، إذ فازت بأغلبية فورية في الانتخاب السري لتولي قيادة أغنى منظمة متعددة الرياضات في العالم.

وتفوقت كوفنتري في المنافسة على الإسباني خوان أنطونيو سامارانش الابن، والإنجليزي سيباستيان كو، والفرنسي ديفيد لابارتين والياباني موريناري واتانابي والأمير فيصل بن الحسين من الأردن، والبريطاني يوهان إلياش.

معلومات عن كيرستي كوفنتري

وفيما يلي معلومات قد لا تعرفها عن الزيمبابوية كيرستي كوفنتري،،،

من مواليد 16 سبتمبر لعام 1983

أول سيدة تفوز برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

أول ممثل لقارة أفريقيا في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

حصدت 7 ميداليات أولمبية بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية

بدأت رحلتها الأولمبية في أولمبياد أثينا 2004 واعتزلت عقب أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

تصريحات كوفنتري

وقالت كوفنتري: “هذه لحظة استثنائية، عندما كنت فتاة في التاسعة من عمري، لم أكن أتصور أبدًا أنني سأقف هنا يومًا ما، وأتمكن من رد الجميل إلى هذه الحركة الرائعة التي ننتمي إليها”.

واضافت: “هذا ليس مجرد شرف عظيم، بل هو تذكير بالتزامي تجاه كل واحد منكم، بأنني سأقود هذه المنظمة بكل فخر، مع وضع القيم في صميم كل شيء، وسأجعلكم جميعًا فخورين جدًا، وآمل أن تكونوا واثقين تمامًا من القرار الذي اتخذتموه اليوم، الآن لدينا عمل يجب أن نقوم به معًا، لقد كانت هذه المنافسة مذهلة، وجعلتنا أفضل، وجعلتنا حركة أقوى”.

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كيرستي كوفنتري توماس باخ اللجنة الأولمبية الدولية اليونان موريناري واتانابي

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