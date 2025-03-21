الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 357 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بالجيزة

غسيل أموال، فيتو
غسيل أموال، فيتو

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 غسل 357 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بالجيزة 

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق  (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).

ضبط 26 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرابية

 وقدرت أعمال الغسل بـ 357 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة جرائم غسل الأموال الاتجار بالأسلحة النارية جهود وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 26 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرابية

تحرير 1027 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

تكثيف الجهود الأمنية لحل لغز العثور على جثة مفتش صحة داخل مسكنه بقنا

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

القبض على تاجر مخدرات متهم بغسل 100 مليون جنيه في المنيا

خدمات مرورية لتنفيذ أعمال محور محمد على فهمى ومحطة مياه أبو عقيل

الأكثر قراءة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

مشوار محمد سامي في الدراما التلفزيونية من "آدم" لـ "سيد الناس" (فيديو جراف)

أول تعليق من حماس على إقالة رئيس الشاباك

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

ارتفاع جديد في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

منوعات

المزيد

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مشوار محمد سامي في الدراما التلفزيونية من "آدم" لـ "سيد الناس" (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح المدائن ونبوءة النبي التي قضت على الإمبراطورية الفارسية

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل ذكر الله (فيديو)

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية