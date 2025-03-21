الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 26 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

حملات تموينية تضبط
حملات تموينية تضبط 26 طن دقيق مهرب

 واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تحرير 1027 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

 وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها  26 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.


يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حملات تموينية مباحث التموين الرقابة على الأسواق التلاعب بأسعار الخبز البيع بأزيد من السعر عدم الإعلان عن الأسعار

مواد متعلقة

تحرير 1027 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

تكثيف الجهود الأمنية لحل لغز العثور على جثة مفتش صحة داخل مسكنه بقنا

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

القبض على تاجر مخدرات متهم بغسل 100 مليون جنيه في المنيا

خدمات مرورية لتنفيذ أعمال محور محمد على فهمى ومحطة مياه أبو عقيل

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 14 تاجر مخدرات و54 سلاحا ناريا

تحرير 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

الأكثر قراءة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

مشوار محمد سامي في الدراما التلفزيونية من "آدم" لـ "سيد الناس" (فيديو جراف)

أول تعليق من حماس على إقالة رئيس الشاباك

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

ارتفاع جديد في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

منوعات

المزيد

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مشوار محمد سامي في الدراما التلفزيونية من "آدم" لـ "سيد الناس" (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح المدائن ونبوءة النبي التي قضت على الإمبراطورية الفارسية

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل ذكر الله (فيديو)

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية