مطار القاهرة يشهد تصوير مشاهد لمسلسلات أخواتي ونص الشعب اسمه محمد

يشهد مطار القاهرة الدولي قبل استقبال شهر رمضان الكريم توافد شركات الإنتاج لتصوير بعض المشاهد الخاصة بأعمالهم الفنية والتي سيتم عرضها ضمن مسلسلات رمضان على شاشات التليفزيون.

تصوير مسلسلات رمضان بمطار القاهرة

وتضمنت الأعمال الفنية التي تم الانتهاء من تصوير بعض المشاهد الخاصة بها في مطار القاهرة وسيتم عرضها في الشهر الكريم مسلسل أخواتي تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر وبطولة نيلي كريم وكنده علوش وأيضا مسلسل نص الشعب أسمه محمد تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار وبطولة رانيا يوسف وعصام عمر.

تصاريح التصوير بمطار القاهرة

يذكر أن اختيار مطار القاهرة من قبل شركات الإنتاج ليصبح لوكيشن بعض المشاهد سواء كانت سينمائية أو تلفزيونية داخل أو خارج الدائرة الجمركية يسبقه الحصول على موافقات لبدء تصوير المشاهد الخاصة بالعمل الفني وتتولي إدارة الإعلام والنشر بشركة ميناء القاهرة الجوي مرافقة فريق العمل لحين الانتهاء من التصوير وتوفير كافة الخدمات وتلافي الأزمات وظهور مطار القاهرة بوابة مصر الأولى بالشكل اللائق الذي يستحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.