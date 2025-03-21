الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

يوسف أحمد لاعب الكاراتيه
يوسف أحمد لاعب الكاراتيه

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، يوسف أحمد لاعب الكاراتيه بعد غيبوبة استمرت 41 يوما.

وحصلت “فيتو”، على مقطع فيديو يرصد سقوط يوسف أحمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بعد أن توقف قلبه تماما.

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وأشار العديد من أسرة لعبة الكاراتيه بأصابع الاتهام إلى مسئولي اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، بسبب التأخر في إسعاف اللاعب من خلال سيارة إسعاف، وهو ما نتج عنه تأخر حالته الصحية ودخوله في غيبوبة استمرت 41 يوما، توفي بعدها.

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يوسف احمد الكاراتيه لعبة الكاراتيه محمد الدهراوي

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