التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام النيجر بتصفيات المونديال

يواجه منتخب المغرب نظيره النيجر، اليوم الجمعة على الملعب الشرفي بوجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورغم أن المباراة تقام داخل مدينة وجدة المغربية، إلا أن منتخب النيجر هو المضيف، لكنه يخوض تصفيات المونديال على الملاعب المغربية.

ويحتل المغرب صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بعد الفوز على تنزانيا (2-0) وزامبيا (2-1) والكونغو (6-0)، على الترتيب.



ويتطلع الأسود للفوز على النيجر لتعزيز صدارة المجموعة، وتوسيع الفارق معه خصوصًا أن النيجر هو وصيف المجموعة بـ6 نقاط.

موعد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة النيجر والمغرب في تصفيات إفريقيا المؤهلة اليوم الجمعة 21 مارس 2025 على الملعب الشرفي بوجدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية ونصف مساءً (23:30) بتوقيت مصر، التاسعة والنصف مساءً (21:30) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النيجر والمغرب

وتمتلك قنوات SSC الرياضية حقوق نقل مباراة النيجر والمغرب، حيث تعرض المواجهة على قناة SSC SPORT 1 HD، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة الرياضية المغربية أيضًا.

تشكيل المغرب المتوقع أمام النيجر

من المتوقع أن لا يخرج وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن خياراته المعهودة في التشكيلة الأساسية أمام النيجر، مقارنة بالمباريات الماضية لأسود الأطلس.

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نايف أكرد - جواد الياميق - أشرف حكيمي - آدم أزنو

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - بلال الخنوس -إلياس بن صغير

الهجوم: إبراهيم دياز - يوسف النصيري

قائمة المنتخب المغربي لمواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم:



حراس المرمى: ياسين بونو- منير المحمدي- المهدي بنعبيد

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي- عبد الكبير عبقار- جمال حركاس- نايف أكرد- جواد الياميق- عمر الهلالي- أدم أزنو

وسط الميدان: بلال الخنوس- إسماعيل صيباري- سفيان أمرابط- أسامة تيرغالين- عز الدين أوناحي- بلال ندير

الهجوم: براهيم دياز- شمس الدين طالبي- حمزة إيغامان- سفيان رحيمي- يوسف النصيري- عبد الصمد الزلزولي- إلياس بن الصغير- أسامة صحراوي- أمين عدلي.



ويلاقي المغرب نظيره النيجر اليوم ويلعب ضد المنتخب التنزاني في الـ25 من نفس الشهر.

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