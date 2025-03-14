استبعاد أشرف داري، قائمة منتخب المغرب أمام النيجر وتنزانيا

أعلن عنها وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، التي ستخوض مباراتي النيجر وتنزانيا في التوقف الدولي لشهر مارس الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة مليئة بالمفاجآت والتغييرات التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة في ظل غياب بعض الأسماء البارزة من بينهما أشرف داري لاعب النادي الأهلي، وتواجد آخرين لأول مرة مع المنتخب الأول.

شهدت قائمة منتخب المغرب تواجد عدد من اللاعبين الجدد الذين يشاركون لأول مرة مع المنتخب الأول، مما يعكس استراتيجية الركراكي لتوسيع الخيارات وتعزيز القدرة على التكيف مع مختلف المباريات.

قائمة المنتخب المغربي لمواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم:



حراس المرمى: ياسين بونو- منير المحمدي- المهدي بنعبيد

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي- عبد الكبير عبقار- جمال حركاس- نايف أكرد- جواد الياميق- عمر الهلالي- أدم أزنو

وسط الميدان: بلال الخنوس- إسماعيل صيباري- سفيان أمرابط- أسامة تيرغالين- عز الدين أوناحي- بلال ندير

الهجوم: براهيم دياز- شمس الدين طالبي- حمزة إيغامان- سفيان رحيمي- يوسف النصيري- عبد الصمد الزلزولي- إلياس بن الصغير- أسامة صحراوي- أمين عدلي.

موعد مباراة المغرب ضد النيجر وتنزانيا



ويلاقي المغرب نظيره النيجر في 21 مارس الجاري، ويلعب ضد المنتخب التنزاني في الـ25 من نفس الشهر، وتجرى كلتا المقابلتين بالملعب الشرفي بوجدة.

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