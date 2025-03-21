هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول إمكانية التحويل من حساب بنكي أو بطاقة مسبقة الدفع إلى محفظة إلكترونية على تطبيق انستاباي.

وأوضح مسئولون تطبيق انستاباي أنه في حالة وجود حساب بنكي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع يمكن التحويل لأي بنك مشترك في الخدمة او لأي محفظة الكترونية لكن لا يمكن التحويل من اي محفظة الكترونية لحساب بنكي.

ويقدم تطبيق إنستاباي خدمات عدَّة لعملاء البنوك حيث حقق التطبيق نجاحًا كبيرًا منذ اعتماد العمل به.

ونرصد بعضًا من المعلومات حول تطبيق إنستاباي:

1- إنستاباي InstaPay"" يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.



2- قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.



3- وفق توجيهات البنك المركزي المصري تمت الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

4- تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم.

5- تضمن المنظومة التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

يتيح البنك المركزي المصري عددا من الخدمات المصرفية المتنوعة وذلك عبر شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي:

1-- تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع

وتشمل ما يلي..

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number

.(Mapped to IPA

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب

2- المعاملات المالية ..

أ- تحويل الأموال

ب-عمليات الشراء

3- المعاملات غير المالية ..

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل

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