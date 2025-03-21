إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بمركز دار السلام، أسفرت عن إصابة شخصين.

مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة أسفرت عن وقوع مصابين بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين “ طرف أول “ رجب ا م م 32 سنة عامل مصابًا “بطلق ناري بالكتف الأيسر “، و” وليد. ف” 25 سنة عامل، و”محمد. ص” 65 سنة بالمعاش، وطرف ثانى؛ “ يوسف ع ” 19 سنة عامل، وشقيقه عبد الرحمن 20 سنة عامل، ونجلي عمومتهما “عبد الراضي ح ”55 سنة مزارع، و“يوسف.ع ” 16 سنة عامل مصاب بطلق ناري.

وألقى رجال المباحث، القبض على طرفي المشاجرة وبحوزتهما أسلحة نارية، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، بسبب خلافات الجيرة.

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