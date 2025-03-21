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حوادث

تكثيف الجهود الأمنية لحل لغز العثور على جثة مفتش صحة داخل مسكنه بقنا

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا ، من جهودها لحل لغز العثور على جثة مفتش صحة داخل مسكنه. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة فرشوط، وبالانتقال والفحص،تبين العثور على جثة "مجدي.أ" مفتش صحة بإدارة فرشوط. 

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة، ويجري رجال المباحث التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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