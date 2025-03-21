القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر ، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم؟

حصلت قنوات “SSC” السعودية على حقوق نقل التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال القادم، كما تنقل فعاليات المواجهة على قنوات “أون تايم سبورتس المصرية”.

وينقل مباراة مصر ضد إثيوبيا قناتا “SSC1 HD”، و”ON Time Sports 1 HD”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تردد قناة SSC1 HD الناقلة مباراة مصر ضد إثيوبيا

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام المنتخب الإثيوبي في موقعة الجمعة المقبل، وبات من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد.

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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