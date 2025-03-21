الجمعة 21 مارس 2025
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صحة ومرأة

فى عيد الأم، اجعل والدتك تشعر بأنها محبوبة ومقدرة

عيد الأم
عيد الأم

يحتفل العالم العربى اليوم بعيد الأم، وهو يوم مميز لتكريم الأمهات لفضلهن على البشرية بأكملها فالأم هى الحب والحنان والأمان هى التى ضحت من أجل رعاية أبنائها حتى الكبر.

وعيد الأم مناسبة عالمية أقرها الأمريكان والأوروبيون حيث قرر مجموعة من المفكرين بالاحتفال بالأم تقديرا لجهودها، ورغم أنه مناسب. عالمية إلا أن يوم عيد الأم يختلف من دولة لأخرى ففى العالم العربى يتم الاحتفال به يوم 21 مارس، بينما فى أمريكا وألمانيا يتم الاحتفال به يوم الأحد الثانى من شهر مايو كل عام، وفى الارجنتين 3 اكتوبر والنرويج 2 فبراير وهكذا.

ويحرص كل ابن على الاحتفال بعيد الأم تكريما لأمه من حيث التعبير لها عن مشاعر الحب والامتنان وكذلك تقديم لها الهدايا الرمزية التى تعبر عن مدى التقدير لوجود الأم فى حياتنا.

عيد الأم 
عيد الأم 

خطوات تساعدك فى الاحتفال بعيد الأم 

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري، إن عيد الأم هو فرصة رائعة لنعبر عن حبنا وامتناننا لأعظم إنسانة في حياتنا، فهي التي تعبت وربّت وسهرت من أجلنا، ولكي يكون هذا اليوم مميزا، هناك خطوات بسيطة تساعدك على الاحتفال بوالدتك بطريقة تبقى في ذاكرتها للأبد، منها:-

  • التفكير في ما تحب والدتك، وما الذي يُدخل السرور إلى قلبها، والتخطيط المسبق يجنبك التوتر ويضمن لك يومًا منظما ومليئا بالمفاجآت.
  • قدم لها هدية ذات معنى، وليست الهدية بقيمتها المادية، بل بما تعنيه. يمكنك تقديم شيء تحبه مثل عطرها المفضل، قطعة مجوهرات بسيطة، صندوق يحتوي على رسائل حب وامتنان منك ومن إخوتك، أو ألبوم صور عائلي منسق بشكل جميل.
  • افطروا معا صباحا، وابدأ اليوم بفطور عائلي، ويفضل أن تُعدّه بنفسك أو بمساعدة إخوتك، وزين المائدة ببعض الورود وأجواء مبهجة، فمجرد الجلوس معا يمنحها شعورا بالحب والاهتمام.
  • اصنع لحظة خاصة، خذ والدتك في نزهة أو اقضِ معها وقتًا في نشاط تحبه، مثل مشاهدة فيلم، زيارة حديقة، أو حتى جلسة هادئة مع فنجان قهوة، الأهم أن تشعر أنها محور هذا اليوم.
  • اكتب لها رسالة صادقة، فلا شيء يُقارن بقوة الكلمات الصادقة، اكتب لها رسالة تعبّر فيها عن مشاعرك، واحكِى فيها عن لحظات لا تُنسى جمعتكما، قد تبدو بسيطة، لكنها تُلامس القلب بعمق.
  • شارك الأسرة في الاحتفال، واجعل إخوتك يشاركون في التحضير والاحتفال، فكل فرد يمكنه المساهمة بطريقة معينة، سواء بالهدايا أو بالكلمات أو حتى بمقطع فيديو قصير مليء بالذكريات.

وأضافت ولاء، أن الاحتفال بعيد الأم لا يحتاج للكثير من المال، بل للكثير من الحب والنية الطيبة، فقط اجعل والدتك تشعر بأنها محبوبة ومقدّرة، فكل يوم معها هو نعمة تستحق الشكر والاحتفال.

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عيد الام الإحتفال بعيد الأم 21 مارس خطوات بسيطة تساعدك فى الاحتفال بعيد الأم الأم الدكتورة ولاء يحيى

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